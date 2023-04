José Cruz/ Agência Brasil Lula voltou a criticar Selic alta

Em reunião ministerial nesta segunda-feira (10) na qual fez o balanço dos 100 primeiros dias do seu governo , o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar o Banco Central (BC) por conta da alta taxa de juros - atualmente, a Selic está em 13,75% ao ano.

"Continuo achando que 13,75% é muito alta a taxa de juros. Continuo achando que estão brincando com país. Brincando sobretudo com o povo pobre e com os empresários que querem investir. Só não vê quem não quer", declarou Lula.

O alto patamar da Selic tem gerado rusgas entre o presidente e o BC, que define a taxa a fim de controlar a inflação. Na última semana, Lula chegou a dizer que a meta da inflação deveria ser modificada , já que está difícil de ser cumprida.

Na reunião desta segunda-feira, o presidente ainda rebateu críticas do mercado e de especialistas em economia ao seu governo. "Se a gente for governar pensando nisso, é melhor desistir", disse.

Lula também aproveitou o momento para elogiar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a nova regra fiscal lançada por ele. "Eu tenho que elogiar, você e a equipe que trabalharam, porque certamente, em se tratando de economia, em se tratando de política tributária, a gente nunca vai ter 100% de solidariedade", afirmou. "A compreensão da sociedade sobre o que foi feito vale mais do que uma crítica de uma pessoa", completou.

O presidente afirmou ter certeza de que o arcabouço fiscal terá sucesso e será aprovado pelo Congresso Nacional . "Tenho certeza que vai ser aprovado, e tenho certeza que a gente vai colher os frutos que foram plantados na nossa proposta", declarou.