Marcello Casal Jr/Agência Brasil Caixa libera consulta a lote extra do abono salarial

A Caixa Econômica Federal disponibilizou nesta segunda-feira (10) a consulta ao lote extra do abono salarial do PIS. Depois de revisão de dados feita pelo pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mais trabalhadores terão direito ao benefício.



Quem está no lote extra recebe o pagamento a partir do dia 17 de abril. Fazem parte trabalhadores nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril que não tinham sido incluídos nos lotes anteriores por erros cadastrais. Veja aqui como consultar se você está na lista.

Além do lote extra, trabalhadores nascidos em maio e junho também recebem o abono salarial no próximo dia 17, seguindo o calendário original.

Têm direito ao abono salarial trabalhadores cadastrados no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos; que receberam, em média, até dois salários mínimos mensais no ano-base de 2021; que exerceram atividade remunerada por ao menos 30 dias no ano-base; e que tiveram seus dados informados corretamente pelo empregador na Rais ou no eSocial.



O valor a ser recebido varia de R$ 108,50 a R$ 1.302. Para cada mês trabalhado em 2021 (mais de 15 dias já é considerado um mês), se soma R$ 108,50 - o máximo, portanto, é de 12 meses, ou R$ 1.302, o equivalente ao salário mínimo atual.