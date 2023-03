FreePik Preço médio da gasolina cai no Brasil

O preço da gasolina nos postos caiu 0,5% no Brasil nesta semana, de acordo com pesquisa da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Em média, o valor do litro do combustível caiu de R$ 5,57 para R$ 5,54, primeira queda após quatro semanas seguidas de alta.



A reoneração de parte dos impostos federais sobre a gasolina , anunciada pelo governo federal no final de fevereiro, fez com que o preço do combustível subisse ao longo deste mês.

Mesmo com a queda desta semana, o preço médio do combustível aos consumidores está no maior patamar desde agosto do ano passado.

De acordo com a ANP, o valor mais alto cobrado pelo litro da gasolina nesta semana foi de R$ 7,19.



Além da gasolina, o preço do litro do etanol nos postos também caiu nesta semana, de R$ 3,96 para R$ 3,94. Já o diesel viu o preço do litro oscilar de R$ 5,91 para R$ 5,90.