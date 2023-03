Marcello Casal Jr/Agência Brasil Limite de juros do consignado do INSS foi cortado nesta semana

Os bancos discutem com o governo federal a suspensão imediata do corte no teto de juros para o empréstimo consignado ofertado a aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), de acordo com o jornal O Globo. Nesta semana, o Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) aprovou a redução do limite de 2,14% para 1,70% ao mês.



A proposta dos bancos prevê que o teto dos juros para a modalidade volte a ser de 2,14%, enquanto um grupo de trabalho discute uma solução em um prazo determinado. O objetivo é que a taxa seja reduzida, mas a um limite suportado pelos bancos.

Depois que a redução foi oficializada, na última quarta-feira (15), diversos bancos suspenderam o consignado do INSS , incluindo a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil .

O CNPS, que aprovou a redução, conta com membros representantes do governo, dos empregadores e dos trabalhadores. A medida foi proposta pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, e não contou com o aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e dos ministérios da Fazenda e da Casa Civil, que agora negociam com os bancos.

Como justificativa para suspender o consignado do INSS, os bancos afirmaram que o novo limite impede que a modalidade seja economicamente viável. Em nota, centrais sindicais criticaram a suspensão do empréstimo, acusando os bancos de chantagearem o governo.



"As Centrais Sindicais manifestam sua indignação e condenam veementemente a chantagem dos bancos de suspenderem a modalidade de crédito consignado para aposentados. Essa atitude dos bancos demonstra que a sede por lucros não tem limites, e é inaceitável que os aposentados e pensionistas sejam prejudicados dessa forma", diz o texto, que foi compartilhado no Twitter por Lupi .