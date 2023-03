Marcello Casal Jr/Agência Brasil Bancos suspendem consignado do INSS

Pelo menos oito bancos anunciaram a suspensão temporária do empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) depois da redução do limite de juros de 2,14% para 1,7% , oficializada nesta quarta-feira (15).



Já anunciaram a suspensão temporária da modalidade os bancos Mercantil do Brasil, Pan, Pag Bank, Bem Promotora, Daycoval e Itaú, C6 e Bradesco.

A redução dos juros foi aprovada pelo Conselho Nacional da Previdência Social (CNPS), que conta com membros representantes do governo, dos empregadores e dos trabalhadores. A medida foi proposta pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupi.

Depois que a decisão foi tomada, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) fez críticas à redução dos juros. "Iniciativas como essas geram distorções relevantes nos preços de produtos financeiros, produzindo efeitos contrários ao que se deseja, na medida em que tendem a restringir a oferta de crédito mais barato, impactando na atividade econômica, especialmente no consumo", afirmou e entidade, em nota.