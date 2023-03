Reprodução Credit Suisse enfrenta forte crise

O Credit Suisse afirmou nesta quinta-feira (16) que vai tomar um empréstimo de US$ 54 bilhões do banco central suíço para reforçar sua liquidez. A medida fez com que bolsas de valores do mundo todo se acalmassem, após incertezas causadas pela crise do banco .



Nesta quarta-feira (15), as ações do Credit Suisse cegaram a cair até 30%, quadro que foi parcialmente revertido nesta quinta-feira.

Além de tomar empréstimo do banco central, o Credit Suisse também anunciou que compraria de volta parte da sua própria dívida, e que "ações decisivas" foram tomadas.

"Minha equipe e eu estamos decididos a avançar rapidamente para oferecer um banco mais simples e focado nas necessidades do cliente", declarou Ulrich Körner, CEO do Credit Suisse, em comunicado nesta quinta-feira.



Apesar do empréstimo dar tempo ao Credit Suisse para que ele restaure a confiança do mercado e prossiga com seus planos de reestruturação, a instituição não está fora de perigo, avaliaram os analistas bancários do JP Morgan, em nota divulgada nesta quinta.