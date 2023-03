Reprodução Credit Suisse vê ações despencarem

A crise no banco suíço Credit Suisse abalou bolsas de valores em todo o mundo nesta quarta-feira (15). Depois de resultados ruins no trimestre passado, o banco foi informado que o Saudi National Bank, instituição da Arábia Saudita que é sua principal acionista, descartou fornecer mais liquidez ao banco, alegando questões regulatórias.



Nesta quarta-feira, as ações do Credit Suisse despencaram 24,24%, a maior queda diária da história do banco. Isso aconteceu por conta da crise interna da instituição, somada ao contexto internacional.

Nos últimos dias, o banco estadunidense Silicon Valley Bank (SVB) quebrou , seguido pelo Signature Bank. O SVB era o 16º maior banco dos EUA , e o maior a quebrar desde a crise de 2008. A falência causou temor de investidores sobre o risco de contágio para o sistema financeiro global.

Depois das ações do Credit Suisse despencarem nesta quarta-feira, bolsas de valores de todo o mundo foram afetadas. Na Europa, a bolsa de Londres caiu 3,83%; a de Frankfurt, 3,27%; a de Paris, 3,58%; a de Milão, 4,61%; e a de Madri, 4,37%.



Por volta das 14h50 (horário de Brasília) desta quarta, o dólar já registrava alta de 1,12%, sendo negociado a R$ 5,3150. O Ibovespa, por sua vez, opera em queda de 0,78%.