Marcello Casal JrAgência Brasil - 21/03/2019 Receita libera declaração pré-preenchida para familiares

Muitas famílias têm um membro que costuma fazer a declaração do Imposto de Renda para os familiares. Pensando nisso, a Receita Federal adicionou neste ano a possibilidade do 'contador da família' ter acesso à declaração pré-preenchida dos outros membros.



Dessa forma, além de facilitar o trabalho de quem faz a declaração dos familiares, a Receita também garante que haja menos erros, diminuindo o trabalho de conferência de documentos por parte dos servidores.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG



Para ter acesso à declaração pré-preenchia própria ou de outra pessoa, é necessário ter conta gov.br de nível prata ou ouro. Cada pessoa pode ter acesso a, no máximo, 5 declarações pré-preenchidas, além da sua própria.

Para permitir que um familiar tenha acesso à sua declaração pré-preenchida, é necessário seguir alguns passos:

Acesse o e-CAC , da Receita Federal com uma conta gov.br prata ou ouro;

Clique em 'Declarações e Demonstrativos' e, depois, em 'Meu Imposto de Renda';

Do lado direito da tela, clique em 'Autorização de Acesso';

Vá na aba 'Concedida' e informe o CPF do amigo ou familiar a quem você quer dar acesso à sua declaração pré-preenchida. Confira o número para não dar acesso a um desconhecido;

No campo 'Válido até', é necessário selecionar por quanto tempo a autorização vai durar. O máximo é de seis meses;

Confira os dados e complete a operação.

A pessoa que for fazer a declaração terá que aceitar a autorização por meio do e-CAC, também usando conta gov.br prata ou ouro. É possível autorizar um contador profissional, mas esse não é o foco da novidade, já que cada pessoa pode acessar no máximo cinco CPFs, e contadores trabalham com um número muito maior de declarações.