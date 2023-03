Bruno Spada/Câmara dos Deputados Lira dará relatoria do arcabouço fiscal a deputado do PP

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), vai entregar ao PP, partido de oposição ao governo, a relatoria do novo arcabouço fiscal, apresentado nesta sexta-feira (17) pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de acordo com a coluna do jornalista Lauro Jardim no jornal O Globo.



Segundo o colunista, a decisão já foi comunicada ao líder do partido na Câmara, o deputado André Fufuca (PP-MA). O nome do relator será anunciado nos próximos dias.

A nova regra fiscal vai substituir o atual teto de gastos. As discussões sobre o texto continuarão a acontecer no governo na próxima segunda-feira (20), quando se reúnem Haddad, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.

Depois que Lula aprovar o projeto, o que deve acontecer antes da viagem do presidente à China, marcada para a próxima sexta-feira (24), o texto será enviado ao Congresso Nacional como projeto de lei complementar.