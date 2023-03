Unsplash/Kate Townsend Setor de bares e restaurantes mostrou recuperação em 2022

Os brasileiros gastaram R$ 216,2 bilhões com alimentação fora de casa ao longo de 2022, de acordo com levantamento do Instituto Foodservice Brasil (IFB) em parceria com a Mosaiclab. Em comparação com 2021, o aumento anual do gasto foi de 27,6%.



Apontando melhorias para o setor de bares e restaurantes, o número mostra uma aproximação com os níveis pré-pandemia de Covid-19. Em relação a 2019, o aumento foi de 1%.

Além de mostrar a recuperação do setor, um dos mais afetados pela pandemia, o levantamento também mostra que, individualmente, os consumidores de bares e restaurantes passaram a gastar mais. Em 2022, o ticket médio foi de R$ 19,27, aumento de 8% em relação a 2019.

O uso de delivery também cresceu no setor de alimentação, saindo de 9% das compras em 2019 para 16% em 2022. Os pedidos feitos exclusivamente por aplicativos dobraram no período, e já representam aumento de mais de 1.000% em relação a 2016.