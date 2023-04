Divulgação Sede do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

O governo federal publicou no Diário Oficial da União desta segunda-feira (10) a portaria que autoriza a realização de concurso público com 814 novas vagas no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).



As vagas foram divididas em três carreiras: 296 para analisa em ciência e tecnologia; 253 para pesquisador e 265 para tecnologista. Para todos os cargos, o grau de escolaridade exigido é o nível superior.



O prazo para publicação do edital de abertura do concurso público é de até seis meses, contados a partir da publicação da Portaria no Diário Oficial da União.



O edital vai contemplar a reestruturação do quadro de pessoal das unidades de pesquisa do MCTI.



A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, anunciou que o governo iria lançar até este dia 10 de abril o primeiro bloco de concursos públicos autorizados para administração federal. Dweck destacou que há previsão no orçamento deste ano para realização dos concursos, que irão priorizar os órgãos com maior déficit de pessoal.

O último concurso público do MCTI foi realizado em 2012, e contou com 510 vagas em cargos de nível médio, técnico e superior.

