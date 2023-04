Fernando Frazão/Agência Brasil Petrobras afirma que governo ainda não formalizou proposta para acabar com PPI

Depois do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, dizer que vai acabar com o Preço de Paridade de Importação (PPI) na Petrobras, a estatal afirmou nesta quarta-feira (5) que não recebeu qualquer proposta da pasta.



"A Petrobras reafirma seu compromisso com a prática de preços competitivos e em equilíbrio com o mercado nacional, ao mesmo tempo em que evita o repasse imediato das volatilidades externas e da taxa de câmbio causadas por eventos conjunturais e confirma que não recebeu nenhuma proposta do Ministério das Minas e Energia a respeito da alteração da Política de Preços", disse a Petrobras, em nota.

"Quaisquer propostas de alteração da Política de Preços recebidas do acionista controlador [a União] serão comunicadas oportunamente ao mercado", completou a estatal.

Em entrevista à GloboNews nesta quarta-feira, Silveira disse que a política de preços baseada nos valores praticados internacionalmente é um "verdadeiro absurdo".



Além de confirmar o fim do PPI, o ministro acrescentou que deveria ser criado o PCI, Preço de Competitividade Interno.