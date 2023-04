Marcelo Camargo/Agência Brasil - 10/03/2023 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), durante reunião ministerial, no Palácio do Planalto

Segundo pesquisa Datafolha, cresceu o número de brasileiros que dizem acreditar que a situação econômica do país vai piorar nos próximos meses. Conforme os dados, 26% se dizem pessimistas quanto ao futuro da economia no terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) . Em dezembro, de acordo com o instituto, o percentual era de 20%.

Já em relação às pessoas que esperavam uma melhora no setor econômico, o número caiu, passado de 49% para 46% — oscilação dentro da margem de erro de dois pontos percentuais. Outros 26% acreditam que a economia seguirá com está hoje — em dezembro, esse dado era de 28%.

Anteriormente, o Datafolha também já havia mostrado que a economia é a área do governo com o desempenho mais criticado nestes três primeiros meses de governo Lula . Conforme o instituto, 15% dos entrevistas citaram a economia como o ponto em que a gestão do petista está pior.

No governo, há reclamações de que o setor econômico, liderado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad , é comprometido pela alta dos juros, que atualmente está em 13,75% ao ano.

A taxa é definida pelo Banco Central, chefiado por Roberto Campos Neto , indicado ao cargo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).



O Datafolha ouviu 2.028 pessoas, de 16 anos ou mais, em 126 municípios pelo Brasil entre os dias 29 e 30 de março. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Eleitores de Lula creem que ele fez menos do que o esperado

A pesquisa também revelou que, dos eleitores que votaram no atual presidente nas eleições de 2022, 25% acreditam que ele fez menos do que se esperava dele .



Se considerarmos todos os eleitores, metade acredita que Lula poderia ter feito mais.

Apesar disso, a maioria que votou em Lula aponta estar satisfeita com os primeiros meses do novo governo e acredita que ele fez o que era esperado. Isso representa 37% dos seus eleitores declarados. Quando levamos em conta todo o eleitorado, esse número cai para 25%.

