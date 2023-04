Felipe Moreno Mega-sena acumula e prêmio vai a R$ 37

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2579 da Mega-Sena , que aconteceu nesse sábado, em São Paulo. O prêmio estimado, que era de R$ 3 milhões, subiu para R$ 37 milhões .

Os números sorteados foram 05 - 10 - 26 -35 -38 -44.

Não houve vencedores do prêmio principal, mas 109 apostas acertaram cinco dezenas e levaram R$ 21.479,95. Outras 5.186 apostas acertaram quatro dezenas e levaram R$ 644,95.

O próximo sorteio da Mega-Sena está previsto para a próxima quarta-feira (5).

Como jogar

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de a​postas. Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.

Premiação

O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem:

• 35% são distribuídos entre os acertadores dos 6 números sorteados (Sena);

• 19% entre os acertadores de 5 números (Quina);

• 19% entre os acertadores de 4 números (Quadra);

• 22% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5.

• 5% ficam acumulados para a primeira faixa - sena - do último concurso do ano de final 0 ou 5 (Mega da Virada).

