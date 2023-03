Valter Campanato/Agência Brasil Guimarães é acusado de assédio e importunação sexual

A Justiça Federal aceitou a denúncia do Ministério Público Federal (MPF) contra o ex-presidente da Caixa Econômica Federal Pedro Guimarães, que agora se torna réu por assédio e importunação sexual.



De acordo com o blog de Andréia Sadi, no G1, Guimarães vai responder por sete acusações de assédio sexual e oito de importunação. As penas são de, respectivamente, 1 a 2 anos de prisão e 1 a 5 anos de prisão.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG



No processo, o MPF ainda pede o agravamento das penas, pelo fato de Guimarães ter autoridade sobre as vítimas, funcionárias da Caixa. Nesse caso, as penas poderiam ser aumentadas em 50%.

Em nota ao blog, o advogado de Guimarães, José Luis de Oliveira Lima, disse ter "certeza que durante a instrução a verdade virá à tona" e que o ex-presidente da Caixa será absolvido.

Em outubro do ano passado, após investigação interna, a Caixa concluiu que houve indícios de assédio sexual por parte de Guimarães . Na ocasião, um relatório da investigação foi enviado pelo banco ao Conselho de Administração da Caixa, aos Ministérios Públicos Federal e do Trabalho, à Controladoria-Geral da União e à Comissão de Ética da Presidência da República.



As investigações começaram após diversas acusações de assédio sexual contra Guimarães virem a público em junho do ano passado. Na ocasião, o então presidente da Caixa pediu demissão e deixou o cargo .