Antonio Cruz/Agência Barsil Fernando Haddad deve se reunir com Lula nesta segunda para debater arcabouço

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu maiores discussões sobre arcabouço fiscal idealizado pelo Ministério da Fazenda. O petista ficou em dúvida sobre apenas um ponto da proposta e uma nova reunião deve ser realizada nesta segunda-feira (20).

Lula ainda pediu para que o ministro Fernando Haddad converse com economistas e com parlamentares sobre o tema. Reuniões com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), devem ser realizadas nesta segunda.

O petista ainda pediu que Tesouro Nacional faça simulações sobre os impactos do novo arcabouço. Ele ainda quer mais detalhes e novos cálculos antes de anunciar a proposta.

No aspecto geral, Lula disse ter gostado do texto. Ele ressaltou no encontro com ministros que apenas ponderações devem ser feitas e que isso deve ficar a cargo do Legislativo.

Antes, o vice-presidente Geraldo Alckmin também teve acesso ao texto. Para Alckmin, o novo arcabouço é melhor que o atual teto de gastos e acredita que a proposta deve passar com tranquilidade pelo Congresso Nacional.

Reunião de sexta

Haddad se reuniu com Lula na sexta-feira (17) para apresentar a primeira versão do texto que substituirá o teto de gastos. O encontro durou cerca de duas horas e não teve comentários públicos sobre a conversa.

Além de Haddad, participaram da reunião o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin; o ministro da Casa Civil, Rui Costa; a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet; e a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.

A ideia do governo é apresentar a proposta antes da viagem de ambos para a China, marcada para a próxima sexta-feira (24). Questionado sobre o curto prazo, Haddad disse que, após a validação de Lula, o texto que será enviado ao Congresso "ficará pronto em 24 horas".

Nesta segunda, Haddad participa de uma reunião da uma reunião da Junta de Execução Orçamentária (JEO). A JEO é formada pelos ministros da Casa Civil, da Fazenda e do Planejamento, mas a ministra da Gestão também deve participar do encontro. No encontro, eles devem discutir as ponderações de Lula e pequenas mudanças no texto antes de conversarem com Lira e Pacheco.