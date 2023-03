Antonio Cruz/Agência Barsil Fernando Haddad articula nova regra fiscal junto ao Congresso

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai apresentar o arcabouço fiscal a senadores líderes partidários nesta quinta-feira (30), em reunião convocada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).



De acordo com a TV Globo, o encontro contará também com a presença do secretário-executivo da Fazenda, Gabriel Galípolo, e servirá para apresentar aos senadores as "linhas gerais" da nova regra fiscal, que substituirá o atual teto de gastos.

Durante o encontro, Haddad deve buscar apoio junto aos líderes partidários para a aprovação do arcabouço fiscal no Senado. Na última semana, o ministro se reuniu com Pacheco e com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), para apresentar a regra fiscal. Segundo Haddad, a recepção dos políticos foi "muito boa" .

Também na última semana, Lira afirmou que Haddad "tem o respaldo da Câmara dos Deputados com relação ao texto do arcabouço".



A nova regra fiscal seria apresentada publicamente após o retorno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) da viagem à China. Com o cancelamento da visita, porém, o arcabouço ainda não tem data para ser apresentado. Nesta semana, Galípolo disse que a Fazenda quer apresentar o texto "o quanto antes" .