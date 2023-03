Bruno Spada/Câmara dos Deputados Lira afirma que arcabouço fiscal pode ajudar BC a reduzir juros

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta quinta-feira (23) que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem o respaldo da Casa na definição do novo arcabouço fiscal.



"O ministro Haddad tem tido um comportamento de muita coerência. Tem o respaldo da Câmara dos Deputados com relação ao texto do arcabouço, tem dialogado", disse Lira.



A nova regra fiscal, que substituirá o teto de gastos, será apresentada após o retorno de Haddad e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de viagem à China. O projeto já está pronto, mas Lula optou por postergar a apresentação por achar necessário "discutir um pouco mais".

Lira acrescentou que, depois do arcabouço fiscal ser votado na Câmara, o Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central (BC), terá "instrumentos" para reduzir a taxa básica de juros. Em decisão tomada nesta quarta-feira (22), o órgão manteve a Selic em patamar elevado , de 13,75% ao ano.



"O Copom não pode fazer uma análise em cima da perspectiva de um texto que sequer foi apresentado. Mas, se o texto é apresentado, vem bom e o Congresso vota, o Copom terá instrumentos para começar a fazer a indicação da baixa de juros responsável", avaliou Lira.