A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou nesta quinta-feira (23) que o Brasil deve encerrar este ano com déficit nas contas públicas em torno de R$ 120 bilhões, valor acima do calculado pelos ministérios do Planejamento e da Fazenda.



Nesta quarta-feira (22), as pastas divulgaram projeção de déficit de R$ 107,6 bilhões . No Orçamento de 2023, era previsto um rombo de R$ 230 bilhões.

Segundo Tebet, o cálculo divulgado na quarta-feira não leva em consideração o novo salário mínimo, que vai passar de R$ 1.302 para R$ 1.320 em maio.

"É uma projeção, mas ela está caminhando no sentido que nós queremos, de que o déficit fiscal no Brasil não se encerrará com R$ 230 bilhões, mas algo em torno, agora, com essa projeção, de R$ 107 bilhões. Podemos ter uma pequena alteração quando vier o reajuste do salário mínimo em torno de mais alguns gastos, em R$ 120 bilhões", disse Tebet.

A ministra também afirmou que o governo vai cortar gastos. Dentre as iniciativas propostas pelo Ministério do Planejamento, está a revisão de restos a pagar pelos ministérios.



"Está dentro do prazo para que os ministérios revejam todos os restos a pagar, todos programas e ações que estavam sendo realizados, e contratos do ano passado, para ver não só a legalidade deles, como também agora a necessidade ou não desses mesmos gastos", afirmou Tebet.