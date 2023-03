Marcello Casal JrAgência Brasil - 21/03/2019 Prazo encerra dia 31 de maio

A Receita Federal informou nesta quinta-feira (23) que já recebeu 5.750.148 de declarações do Imposto de Renda 2023 , aproximadamente 15% do total de declarações esperadas pelo Fisco. O prazo para envio da declaração é de 15 de março a 31 de maio.



Dentre os que já enviaram a declaração, 23% optaram pela modalidade de declaração pré-preenchida, que facilita para o contribuinte. Estes terão prioridade nos lotes da restituição.

Os que escolheram receber a restituição via Pix são 33,3%, que também terão prioridade no recebimento da restituição.

Segundo a Receita, 83% dos contribuintes que já enviaram o documento têm algo a receber na restituição. Por outro lado, 8,55% terão impostos a pagar e 7,58% estão sem impostos a pagar e sem valores a serem reembolsados.

O estado de São Paulo é o que concentra maior número de declarantes, com 1,7 milhão até o momento. Em seguida, aparecem o Rio de Janeiro, com 493 mil declarações entregues, e Minas Gerais, com 488 mil acertos de contas já realizados.

Roraima está na lanterna com 11 mil declarações, atrás dos expatriados, que somam 2,7 mil.

Na hora da escolha pelo modelo do documento - simplificada ou completa -, 57% optaram pelo modelo simplificado, que substitui todas as deduções permitidas por um desconto padrão de 20% na base de cálculo do imposto.



Quanto ao meio para fazer a declaração, os contribuintes optam, em maioria (85%) pelo programa de computador, enquanto 10% fizeram pelo celular, através do aplicativo Meu Imposto de Renda, e 5% optaram pelo modelo online.