Tay Rodrigues Como ficam seus investimentos com a Selic em 13,75% ao ano

Pela sexta vez consecutiva, o Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central manteve a taxa Selic em 13,75% ao ano . Apesar de a taxa permanecer inalterada, a expectativa de rentabilidade dos investimentos de renda fixa caiu da última reunião para cá.

Isso acontece porque a rentabilidade de investimentos como CDBs e títulos públicos do Tesouro Direto é estimada com base nos juros futuros do prazo da aplicação. “As instituições se antecipam às decisões futuras sobre juros e embutem isso nos retornos dos produtos. Por isso, mesmo com a decisão de manter o atual nível de Selic, as taxas futuras seguem caindo, se ajustando a possíveis movimentos no longo prazo”, afirma a planejadora financeira do C6 Bank Larissa Frias.

De acordo com projeção da equipe econômica do C6 Bank, a Selic ficará em 13,75% até o final deste ano. Para 2024, a previsão é de que a taxa termine o ano em 12%.

Segundo Larissa, não é apenas a Selic do momento que interessa na hora de estimar a rentabilidade dos títulos de renda fixa. No caso dos investimentos pós-fixados, por exemplo, o que importa é a expectativa de CDI médio do período investido.

Dessa forma, se a expectativa é de que a Selic caia, o futuro de DI do período vai acompanhar essa queda. Já se a projeção é de alta, a taxa do contrato futuro de DI também vai subir. Para efeito de comparação, no Copom anterior, em janeiro, o futuro de DI de 1 ano projetava 13,55% ao ano, e agora projeta 12,75% ao ano.

Na hora de comparar a remuneração dos investimentos, é bom colocar no papel que a maioria dos produtos de renda fixa, como CDBs, pagam Imposto de Renda. Nesse caso, quanto mais tempo o dinheiro ficar aplicado, menor será a tributação que incide sobre o rendimento - a alíquota de IR varia de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 720 dias).

Mesmo descontando o IR, a rentabilidade dos CDBs supera com folga a da poupança, principalmente quando a Selic fica acima de 8,5% ao ano, como agora. Quando isso acontece, o rendimento líquido da poupança passa a ser de apenas 0,5% ao mês + Taxa Referencial, enquanto o dos CDBs tende a acompanhar a alta dos juros.

Confira abaixo a rentabilidade líquida de vários produtos de renda fixa calculada pelo educador financeiro do C6 Bank, considerando um cenário em que o dinheiro ficará aplicado por 1 ano:

Rentabilidade de R$ 5 mil após um ano

Investimento: Valor líquido de resgate: Rentabilidade líquida a.a.:

Poupança R$ 5.409,50 8,19%

Tesouro Selic R$ 5.562,50 11,25%

CDB 104% do CDI R$ 5.585,00 11,70%

CDB 109% do CDI R$ 5.613,50 12,27%

CDB IPCA+ R$ 5.499,00 9,98%

Rentabilidade de R$ 10 mil após um ano

Investimento: Valor líquido de resgate: Rentabilidade líquida a.a.:

Poupança R$ 10.819,00 8,19%

Tesouro Selic R$ 11.125,00 11,25%

CDB 104% do CDI R$ 11.170,00 11,70%

CDB 109% do CDI R$ 11.227,00 12,27%

CDB IPCA+ R$ 10.998,00 9,98%

Rentabilidade de R$ 25 mil após um ano

Investimento: Valor líquido de resgate: Rentabilidade líquida a.a.:

Poupança R$ 27.047,50 8,19%

Tesouro Selic R$ 27.812,50 11,25%

CDB 104% do CDI R$ 27.925,00 11,70%

CDB 109% do CDI R$ 28.067,50 12,27%

CDB IPCA+ R$ 27.495,00 9,98%

Rentabilidade de R$ 50 mil após um ano

Investimento: Valor líquido de resgate: Rentabilidade líquida a.a.:

Poupança R$ 54.095,00 8,19%

Tesouro Selic R$ 55.625,00 11,25%

CDB 104% do CDI R$ 55.850,00 11,70%

CDB 109% do CDI R$ 56.135,00 12,27%

CDB IPCA+ R$ 54.990,00 9,98%

Premissas utilizadas: