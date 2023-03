Tomaz Silva/Agência Brasil Maria Rita Serrano, presidente da Caixa, criticou Selic alta

A presidente da Caixa Econômica Federal, Maria Rita Serrano, afirmou nesta quinta-feira (23) que a elevada tava básica de juros pressiona os financiamentos com taxas baixas para a compra da casa própria. Nesta quarta-feira (22), o Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central (BC), manteve a Selic em 13,75% ao ano, patamar bastante elevado.



"A alta de juros causa um problema de funding (captação de recursos) para emprestar recursos com taxas mais baixas no financiamento imobiliário", disse ela, apontando que a Caixa passa a ter que recorrer a fontes mais caras para captar recursos.

"A poupança teve retiradas de R$ 100 bilhões no ano passado, e o FGTS, que vem apresentando saques sucessivos e perdendo recursos por causa do trabalho informal. Haverá um problema de sustentabilidade e este é um problema que nós temos que resolver", acrescentou Serrano, durante apresentação dos resultados financeiros do banco.

Atualmente, a Caixa é a maior responsável por financiar a compra da casa própria no Brasil. Em dezembro do ano passado, o banco representava 66,2% deste segmento no país.