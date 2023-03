José Cruz/ Agência Brasil Lula apresentará arcabouço fiscal somente após viagem à China

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (21) que o arcabouço fiscal será apresentado apenas em abril, depois que ele e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltarem da viagem à China. Na segunda-feira (20), Haddad havia dito que esperava lançar a nova regra fiscal, que substituirá o teto de gastos, ainda nesta semana.



"É preciso discutir um pouco mais. A gente não tem que ter a pressa que algumas pessoas do setor financeiro querem. Eu vou fazer o marco fiscal, eu quero mostrar ao mundo que tenho responsabilidade", disse Lula, em entrevista ao vivo para o portal Brasil 247.

O arcabouço fiscal foi finalizado pelo ministério da Fazenda há cerca de duas semanas. Depois de apresentá-lo aos demais ministros da área econômica, Haddad mostrou o projeto a Lula na última sexta-feira (17).

O presidente orientou que ele se reunisse com os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, além dos líderes do governo nas duas Casas. Os encontros acontecerem nesta segunda-feira e, segundo Haddad, a recepção dos políticos foi "muito boa" .

Na perspectiva de Lula, porém, o projeto não deve ser apresentado agora porque o ministro precisa estar presente no Brasil para debatê-lo com a sociedade, o que não será possível por conta da viagem à China.

"Eu falei para o Haddad: 'Olha, nós não temos que indicar o nosso modelo de marco fiscal agora'", disse Lula. "O Haddad não pode comunicar e sair. Haddad tem que anunciar e ficar aqui para debater, defender, dar entrevista, conversar. O que não dá é a gente avisar e ir embora", defendeu.



Depois de apresentado, o arcabouço fiscal deve ser enviado ao Congresso Nacional por meio de projeto de lei complementar. Segundo Haddad, o projeto deve ser enviado formalmente até o dia 15 de abril, prazo de envio da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).