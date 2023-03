Washington Costa/MF - 12.01.2023 Simone Tebet

A ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), disse nesta segunda-feira(20) que o novo arcabouço fiscal vai "agradar muito" o Congresso Nacional, e confia no avanço da PEC no Legislativo. A regra que substituirá o teto de gastos deve ser anunciada na próxima semana.

“Da forma como a equipe econômica moldou o novo arcabouço fiscal e conhecendo o Congresso Nacional, especialmente o Senado, vai agradar muito e vai ao encontro do que o Senado Federal quer para o Brasil”, afirmou durante discurso no evento de premiação organizado pelo grupo Esfera Brasil e pelo Conecta, o “Mulheres Exponenciais 2023”.

A ministra, no entanto, não respondeu se as despesas com Saúde e Educação ficarão fora da nova regra. "Essa pergunta vocês têm que fazer ao chefe da equipe econômica, para o ministro [da Fazenda] Fernando Haddad”.

Nesta segunda, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar quem classifica investimento em Saúde como "gasto".

O ministro da Economia, Fernando Haddad, afirmou na tarde desta segunda-feira (20) que já conversou com os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre o arcabouço fiscal, como havia pedido o presidente Lula.

"A recepção tanto dos líderes quanto dos presidentes foi muito boa", afirmou Haddad. "Estamos confiantes de que estamos na fase final", completou, acrescentando que Lula deve manter o cronograma de apresentar o arcabouço fiscal ainda nesta semana, antes da viagem para a China, agendada para sexta-feira (24).

Simone Tebet também comentou sobre sua participação na reunião anual do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), realizada entre 16 e 19 de março no Panamá. “Foi o 1º encontro presencial depois da pandemia que os olhos da América Latina estavam direcionados para o Brasil. E o nosso recado é muito claro. O nosso governo agora é o governo da inclusão social. Acabar com a miséria e diminuir a pobreza”, disse.