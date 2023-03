Agência Brasil/Marcelo Camargo Ovos de Páscoa têm grande diferença entre lojas

A diferença de preços entre ovos de Páscoa em diferentes lojas pode chegar a mais de 320%, de acordo com levantamento feito pelo Procon-SP. A pesquisa também revelou que, entre 2022 e 2023, os ovos de Páscoa ficaram 37,77% mais caros.



O Procon-SP pesquisou preços de chocolates em nove sites, e a maior diferença foi encontrada no ovo de Páscoa Crocante de 215g da Garoto. O valor mais alto encontrado para o produto foi de R$ 155,15, e o mais baixo foi de R$ 36,90, diferença de 320,46%.

Já entre os tabletes, a maior discrepância foi encontrada no tablete Talento Recheado Avelã de 85g, também da Garoto, vendido por R$ 15,12 em um estabelecimento e por R$ 6,99 em outro, uma diferença de 116,31%. Entre os bombons, a maior desigualdade (65,54%) foi encontrada no pacote de Ouro Branco de 1 kg, da Lacta.

De acordo com o Procon-SP, as descobertas revelam que compensa pesquisar preços, já que é possível encontrar valores bastante diferentes em variadas lojas.

Neste ano, o preço médio do quilo de chocolate no ovo de Páscoa é de R$ 361,97; nos bombons, de R$ 142,63; e nos tabletes, de R$ 81,31. Em relação à Páscoa do ano passado, os valores subiram, respectivamente, 37,77%, 14,04% e 4,37%.

Além de pesquisar preços em diferentes estabelecimentos, o Procon-SP também orienta os consumidores a considerar a relação entre a qualidade, peso e o preço do item. Em lojas online, também é importante levar em consideração o valor do frete.



"Se o momento for de orçamento apertado, vale lembrar que as caixas de bombons e tabletes de chocolates também podem substituir os tradicionais ovos de Páscoa, quase sempre com preços mais atrativos", orienta o órgão.