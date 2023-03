Divulgação/Novo Banco de Desenvolvimento Dilma Rousseff em primeiro dia como presidente do Banco dos Brics

A ex-presidente Dilma Rousseff assumiu nesta terça-feira (28) o cargo de presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco dos Brics, cargo para o qual tinha sido anunciada na última sexta-feira (24).



Nesta terça-feira, Dilma tomou posse e visitou a sede do banco, em Xangai, na China. A nova presidente da instituição também participou da sua primeira reunião no cargo.

O mandato de Dilma no comando do Banco dos Brics dura até julho de 2025. A instituição é responsável por financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável no países membros dos Brics, composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Indicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao cargo, Dilma foi aprovada por um comitê do Banco dos Brics após passar por uma sabatina com ministros da Economia dos países membros.



Dilma assume a instituição após o também brasileiro Marcos Toyjo renunciar ao cargo . O diplomata havia sido indicado, em 2020, pelo então presidente Jair Bolsonaro.