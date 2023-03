Fernando Frazão/Agência Brasil Edifício sede da Petrobras

A Petrobras informou nesta segunda-feira (27) que recusou dois nomes indicados pela União para o Conselho de Administração, são eles: Pietro Mendes e Sergio Machado Rezende.

Mendes foi indicado para a presidência do Conselho, mas, como é secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do governo, quatro dos sete conselheiros negaram seu nome por possível conflito de interesses.

A Lei das Estatais também proíbe a participação de representantes do Executivo no colegiado.

Já Rezende foi recusado por todos os sete conselheiros por ter integrado o diretório do PSD. A Lei das Estatais proíbe que integrantes da estrutura decisória de partidos políticos entrem em conselhos de estatais.

Rezende foi ministro de Ciência e Tecnologia de 2005 a 2010, no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Os candidatos poderão ser mantidos pela União para a assembleia geral, marcada para 27 de abril. Em 2022, por exemplo, Bolsonaro atropelou a decisão do conselho e manteve os nomes do então número dois da Casa Civil, Jonathas Assunção, e do procurador-geral da Fazenda Nacional, Ricardo Soriano.

Outros quatro nomes foram aprovados: o presidente da estatal, Jean Paul Prates; o diretor da ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento), Vitor Saback; o economista ligado ao PT Bruno Moretti; e Suzana Kahn Ribeiro, que foi secretária de Mudanças Climáticas do Ministério do Meio Ambiente no segundo governo Lula.