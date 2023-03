Washington Costa/MF - 12/01/2023 Lula deve arbitrar decisão nesta terça

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne na tarde desta terça-feira (28) com ministros para resolver o impasse a respeito do teto da taxa de juros do crédito consignado para beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).



Participarão da reunião os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, da Previdência, Carlos Lupi, e do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, além dos secretários-executivos da Casa Civil, Miriam Belchior, e da Fazenda, Gabriel Galípolo.

Ainda nesta terça-feira, haverá reunião extraordinária do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), que deve votar e oficializar a taxa definida por Lula e pelos ministros.

De acordo com o jornal O Globo, o teto dos juros deve ficar entre 1,94% e 1,99% ao mês. De um lado, representantes dos bancos negociam com o Ministério da Fazenda a taxa de 1,99% ao mês, alegando que só assim seria possível reabrir a linha de crédito para aposentados.

Do outro lado, os aposentados defendem, em carta enviada a Lupi, taxa máxima de 1,90% ao mês. O próprio ministro da Previdência também gostaria de um valor abaixo de 1,99% ao mês.



Inicialmente, a taxa máxima de juros da modalidade era de 2,14% ao mês, mas foi reduzida a 1,70% ao mês pelo CNPS no dia 13 de março. Como reação, os bancos pararam de oferecer o crédito consignado a beneficiários do INSS, alegando que a taxa era muito baixa para manter as operações. Diante disso, as negociações dentro do governo recomeçaram, e uma nova reunião do órgão foi agendada para esta terça-feira.