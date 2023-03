O Dia Caixa e BB também suspenderam o crédito

Em reunião nesta segunda-feira (27), entre os ministros do governo federal e representantes de instituições financeiras, não foi possível chegar a um acordo sobre o novo teto de juros para o empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Há 12 dias os empréstimos estão suspensos.



O ministro da Previdência, Carlos Lupi, conseguiu aprovar no Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) a redução forçada da taxa de 2% para 1,7%, fazendo com que mais de dez bancos interrompessem a oferta do crédito.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Nesta segunda, o Sindicato Nacional dos Aposentados propôs a taxa de 1,9% como teto para os juros do consignado, mas os bancos relutam em ofertar o consignado com alíquotas abaixo de 2%.

Segundo o jornal O GLOBO, a taxa para o empréstimo deve subir de 1,7% para 1,99%, e a do cartão consignado, de 2,62% para 2,91%.

Os bancos queriam que a alíquota cobrada fosse de 2,01%, mas admitem que será difícil aprovar no CNPS, já que o governo tem maioria no Conselho, com 12 votos dos 15 integrantes.

O CNPS reúne-se novamente nesta terça (28), após o ministro da Casa Civil, Rui Costa, dar a data como prazo final para resolução do impasse .

Devem estar presentes na reunião o ministro da Casa Civil, Rui Costa, com os ministros da Previdência, Carlos Lupi, da Fazenda, Fernando Haddad, e do Trabalho, Luiz Marinho, além dos representantes das instituições financeiras.