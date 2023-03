Antonio Cruz/Agência Barsil Haddad diz que tema será estudado

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira (28) que o governo vai discutir uma possível redução da margem de comprometimento de renda mensal em empréstimos consignados, hoje em 45%.



De acordo com Haddad, o tema é preocupação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O crédito consignado é aquele que desconta as parcelas diretamente da folha de pagamento.

"Vai ser rediscutido o comprometimento da renda com o consignado. Que foi elevado de 30% para 45%, e o presidente pediu um estudo para saber se esse patamar é adequado ou se esse comprometimento está excessivo à luz da situação das famílias hoje", disse Haddad.

O teto da taxa de comprometimento subiu para 45% no ano passado, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PT). Em agosto, o aumento veio para o consignado a beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e, em novembro, para o empréstimo a servidores públicos.



Haddad afirmou que o tema será estudado em abril, junto com um pacote de medidas que serão enviadas ao Congresso Nacional para melhorar o crédito.