Lula Marques/Agência Brasil Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira (23) que não há explicação para a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC), que optou por manter a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75%.

“É preciso a gente deixar que quem tem que cuidar das coisas, cuide. Cada um faz a crítica que quiser, eu digo todo dia: não tem explicação para nenhum ser humano do planeta Terra a taxa de juros no Brasil estar 13,75%. Não existe explicação”, disse.

Os juros do Bacen estão no maior patamar desde novembro de 2016, tornando o Brasil o país com o maior juro real do mundo.

O presidente disse ainda que a autoridade monetária não está cumprindo a legislação. Segundo a lei que define a autonomia do Banco Central, o BC precisa prezar pelo pleno emprego e pelo bom funcionamento da economia.

“Eu como presidente da República eu não posso ficar discutindo todo relatório do Copom, eu não posso. Eles paguem o preço pelo que eles estão fazendo. A história julgará cada um de nós. A única coisa que eu sei é que a economia brasileira precisa crescer, nós precisamos gerar emprego”, declarou.

O presidente disse também que o chefe do BC, Roberto Campos Neto, nem precisa conversar com ele desde que siga a legislação.

“Se esse cidadão quiser, ele nem precisa conversar comigo. Ele só precisa cumprir a lei que estabeleceu a autonomia do Banco Central. Ele precisa cuidar da política monetária, mas ele precisa também do emprego, precisa cuidar da inflação e da renda do povo”, afirmou.

Nesta quinta-feira (23), um dia após a decisão do Copom, o PT abriu fogo contra a instituição.

Haddad criticou a ata da reunião, que sinaliza ainda possíveis elevações na Selic na próxima reunião, que ocorre daqui a 45 dias.

“No momento em que economia está retraindo, o Copom chega a sinalizar uma subida da taxa de juros. Lemos com muita atenção, mas achamos que realmente o comunicado preocupa bastante”, declarou Haddad ao deixar o Ministério da Fazenda.

O chefe da Casa Civil, Rui Costa, também criticou o BC em meio à definição dos juros

"O que o presidente do Banco Central está fazendo é um desserviço com a nação brasileira. Ele elevou a 13,75% esse patamar de juros quando a inflação estava em torno de 10%. Hoje a inflação fica um pouco acima de 5%. Então, o que justifica a mesma dose de remédio?", questionou Rui Costa.