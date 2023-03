Lorena Amaro Credit Suisse pode ser vendido para UBS

O banco suíço UBS fez uma oferta para comprar o Credit Suisse por até US$ 1 bilhão, enquanto autoridades suíças planejam mudar as leis do país para evitar uma votação dos acionistas sobre a transação.



De acordo com a Bloomberg, o Credit Suisse não queria aceitar a venda, por considerar o valor muito baixo, prejudicando acionistas e funcionários. Na última sexta-feira (17), mesmo após quedas, o banco fechou o dia com valor de mercado em torno de US$ 8 bilhões.

Apesar ddiso, sua situação de crise coloca a instituição em uma posição com pouco poder de negociação.

O acordo entre os dois maiores bancos da Suíça deve ser concluído ainda neste domingo (19), antes da abertura do mercado na segunda-feira (20), já que o acordo tem a intenção de acalmar os mercados.



Ainda segundo a Bloomberg, caso o acordo não dê certo, a Suíça considera uma nacionalização total ou parcial do Credit Suisse.