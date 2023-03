José Cruz/ Agência Brasil Governo Lula faz projeção do PIB e da inflação

O governo divulgou nesta sexta-feira (17) a projeção do crescimento econômico e da inflação para 2023. De acordo com estimativas da Secretaria de Política Econômica (SPE), vinculada ao Ministério da Fazenda, o Produto Interno Bruto (PIB) deve crescer 1,6% este ano, enquanto a inflação deve ser de 5,31%.



Esta é a primeira projeção divulgada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A projeção anterior, divulgada em novembro, ainda sob o governo Bolsonaro, estimava crescimento do PIB de 2,1% em 2023 e inflação em 4,60%.

Para justificar a possível desaceleração no crescimento do PIB, o boletim divulgado nesta sexta-feira cita os "efeitos contracionistas da política monetária".



Entre 2024 e 2027, a expectativa do governo é de que o crescimento econômico seja de, em média, 2,5% ao ano.