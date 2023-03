Agência Brasil Preço do litro do diesel segue em baixa e fica mais barato em todas as regiões brasileiras, revela Ticket Log

De acordo com a última análise do Índice de Preços Ticket Log (IPTL), no fechamento da primeira quinzena de março, o preço do litro do diesel seguiu tendência de redução. O tipo comum foi comercializado a R$ 6,33, com recuo de 3,29%, e o preço do tipo S-10 baixou 3,17% e fechou o período a R$ 6,43.

O combustível ficou mais barato nas cinco regiões brasileiras e registrou reduções médias de mais de 2%. A Região Sul liderou o ranking dos recuos mais expressivos, que chegaram a 4,06% para o tipo comum, vendido a R$ 5,81 e a 4,23% o S-10, comercializado a R$ 5,87. Essas também foram as menores médias entre as regiões. As médias mais altas para os dois tipos de diesel foram registradas nos postos de abastecimento do Norte, a R$ 6,85 o comum e R$ 7 o S-10.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

“Com a desoneração para o diesel, que tende a se manter nos próximos meses, o preço do combustível segue tendência de redução. Este cenário se confirma quando analisamos as variações no preço do litro em todos os Estados e no Distrito Federal. Apenas o Amazonas, que vem registrando aumento para todos os combustíveis, apresentou alta de 1,92% para o diesel comum e de 1,59% para o tipo S-10, de acordo com o IPTL. Os demais registraram recuos de 0,33% a 7,66%”, declara Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

Entre os Estados, Sergipe registrou os recuos mais expressivos - de 6,90% para o diesel comum e de 7,66% para o tipo S-10, que fecharam o período a R$ 6,35 e R$ 6,15, respectivamente.

Já as médias mais baixas foram identificadas no Paraná, a R$ 5,72 o diesel comum e R$ 5,79 o diesel S-10. Roraima comercializou o diesel mais caro de todo o País, com o comum a R$ 7,69 e o S-10 a R$ 7,79.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo. A Ticket Log, marca de gestão de frotas e soluções de mobilidade da Edenred Brasil, conta com mais de 30 anos de experiência e se adapta às necessidades dos clientes, oferecendo soluções modernas e inovadoras, a fim de simplificar os processos diários.