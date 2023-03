Divulgação Sede da OCDE

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) reduziu a expectativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil deste ano e do próximo. Segundo a OCDE, o PIB brasileiro sobe 1,0% em 2023, ante 1,2% da projeção anterior, e 1,1% em 2024, ante 1,4% da projeção anterior.

De acordo com a Organização, há incerteza nos cenários de economias emergentes, diante dos efeitos do aperto monetário global. Segundo a entidade, a elevação dos juros nos Estados Unidos fecha portas para o investimento em países da América Latina.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

"O crescimento em muitos mercados emergentes, incluindo Brasil e África do Sul, deverá ser lento nos próximos dois anos, em cerca de 1% por ano em média", prevê a OCDE.

Ainda segundo o órgão, o PIB mundial vai crescer 2,6% neste ano, após alta de 3,2% no ano passado. O que manteve a expectativa positiva foi a queda nos choques inflacionários em países desenvolvidos.

A organização com sede em Paris melhorou a previsão de crescimento global depois de ter calculado uma taxa de 2,2% em novembro.

Para 2024 a projeção também apresentou melhoria, de 2,7% para 2,9%.