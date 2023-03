Fernando Frazão/Agência Brasil Edifício sede da Petrobras

Encerra nesta sexta-feira (17) o prazo para se inscrever no concurso da Petrobras com 373 oportunidades para nível técnico, além da formação de cadastro de reserva.

As vagas são para profissionais de nível técnico nas ênfases de:

Operação (114);

Manutenção – Mecânica (66);

Manutenção – Instrumentação (55);

Manutenção-Elétrica (41);

Segurança do Trabalho (36);

Operação de lastro (24);

Inspeção de Equipamentos e Instalações (11);

Suprimentos de Bens e Serviços – Administração (6);

Logística de Transporte e Controle (6);

Enfermagem do Trabalho (5);

Projetos, Construção e Montagem – Mecânica (5) e

Projetos, Construção e Montagem – Elétrica (4).

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Os requisitos de formação para cada área estão disponíveis e podem ser consultados no edital do processo seletivo.

Os candidatos aprovados, quando convocados, poderão trabalhar em qualquer área ou unidade, a depender da necessidade da Petrobras. Não é requerida comprovação de experiência profissional prévia.

“Com esse processo seletivo, a Petrobras busca atrair novos talentos com formação técnica para atuar, principalmente, no desenvolvimento de campos de petróleo no pré-sal. Estamos em busca de profissionais com perfil inovador, conectados com o futuro, dispostos a colocar a mão na massa para contribuir com os resultados da companhia”, destaca o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates.

O processo seletivo reserva 8% das oportunidades para pessoas com deficiência, percentual acima do que determina a legislação (5%). Também reserva 20% das vagas para negros, conforme estabelece a lei.

A remuneração mínima inicial é de R$ 5.563,90. A Petrobras oferece previdência complementar (opcional), plano de saúde (médico, hospitalar, odontológico, psicológico e benefício farmácia), além de benefícios educacionais para dependentes, entre outros.

A instituição organizadora do processo seletivo público será o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos (Cebraspe). O processo terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período uma vez, a critério da Petrobras.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 62,79. Informações sobre as inscrições, o edital completo, número de vagas para cada área, cidades das provas, requisitos e remuneração podem ser consultados no site da Petrobras e/ou no site do Cebraspe.