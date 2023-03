Antonio Cruz/Agência Barsil Fernando Haddad apresentou nova regra fiscal a Lula

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou o novo arcabouço fiscal ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quarta-feira (15), em reunião fora das agendas dos dois.



"[O novo arcabouço fiscal] já está no Planalto. Estamos acompanhando com a equipe [do Ministério]", declarou Haddad a jornalistas, no Ministério da Fazenda.

A apresentação do projeto a Lula era a última etapa antes do arcabouço fiscal ser entregue ao Congresso Nacional. O obejtivo de Haddad é ter o aval de Lula e divulgar a proposta antes da viagem do presidente e do ministro à China, marcada para o dia 24.

A nova regra fiscal vai substituir o atual teto de gastos, criado em 2016 no governo do ex-presidente Michel Temer.

Concluído na última semana pelo Ministério da Fazenda, o novo arcabouço fiscal já foi socializado por toda a área econômica do governo antes de ser entregue a Lula.



Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento, disse que a regra fiscal vai "agradar a todos, inclusive o mercado" . Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços teve uma "reação muito boa" ao projeto, de acordo com Haddad.