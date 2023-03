Antonio Cruz/Agência Barsil Fernando Haddad se reuniu com Geraldo Alckmin nesta terça-feira

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu nesta terça-feira (14) com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, para apresentar a ele o novo arcabouço fiscal , que substituirá o teto de gastos. Segundo Haddad, a reação de Alckmin foi "muito boa".



A equipe do Ministério da Fazenda concluiu a nova regra fiscal na última semana e, nos últimos dias, Haddad tem apresentado o projeto à área econômica do governo, que inclui o vice-presidente. Questionado se Alckmin fez algum apontamento ao arcabouço, Haddad brincou: "Ele sorriu".

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG



Na última semana, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, ouviu de Haddad a apresentação da nova regra fiscal . Na ocasião, ela disse que o projeto vai "agradar a todos, inclusive o mercado".

O próximo passo é apresentar o arcabouço fiscal ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com quem Haddad se reuniu após a conversa com Alckmin nesta terça-feira. Segundo o ministro, uma reunião formal com Lula e com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, deve acontecer ainda nesta semana para que a apresentação aconteça.