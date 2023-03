Washington Costa/MF - 12.01.2023 Simone Tebet se reuniu nesta quinta com Fernando Haddad para discutir novo arcabouço fiscal

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou nesta quinta-feira (9) que o novo arcabouço fiscal vai "agradar a todos, inclusive o mercado". A afirmação foi feita após encontro com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.



"O arcabouço que vai sair é um arcabouço que vai agradar a todos, porque atende os dois lados, o lado da preocupação em zerar o déficit fiscal do Brasil, que hoje se encontra em mais de 230 bilhões [de reais, previsão para 2023], a preocupação é estabilizar, obviamente, a dívida/PIB, como o próprio ministro [da Fazenda, Fernando Haddad] já falou, mas atendendo a determinação do presidente da República de que nós não podemos descuidar dos investimentos necessários pra o Brasil voltar a crescer", comentou Tebet, em fala a jornalistas.

A equipe da pasta de Haddad concluiu o desenho da nova regra fiscal, que vai substituir o teto de gastos, na última semana, e agora apresenta o projeto aos demais ministérios relacionados à área econômica. Posteriormente, o novo arcabouço fiscal será levado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Questionada se a regra fiscal será apresentada ainda este mês, Tebet disse que sim. "A moldura, a regra, os números, isso tudo vai ser dado com muita calma, relatado e anunciado pelo ministro da Fazenda, Haddad, depois dele apresentar o arcabouço para o Presidente da República", afirmou a ministra.

O objetivo da equipe do ministério da Fazenda é apresentar o arcabouço fiscal antes da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que acontece nos dias 21 e 22 deste mês. A ideia é que, com o anúncio, o órgão ligado ao Banco Central reduza a taxa básica de juros, a Selic.