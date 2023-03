Divulgação/Americanas Americanas pode ser investigada na Câmara

O deputado André Fufuca, líder do PP na Câmara, protocolou nesta quinta-feira (9) um pedido para implantação de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a suposta fraude contábil na Americanas .



De acordo com o deputado, o requerimento tem o apoio de 216 parlamentares, inclusive da base do governo. "O episódio da Americanas afeta a credibilidade de todo o mercado de ações no Brasil e é do interesse público assegurar que os investidores possam ter absoluta certeza de que a economia popular não será nunca prejudicada por qualquer tipo de fraude, erros ou acobertamentos de rombos em balanços", diz o texto do requerimento.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP) deve agora decidir pela instauração, ou não, da CPI. No mês passado, Lira disse que os fatos envolvendo a Americanas eram "muito graves", mas ponderou o papel da Câmara no caso.

"O que aconteceu foi muito grave, principalmente o que diz respeito às empresas de auditoria. Empresas com nome e renome, que atestaram balanço", afirmou.