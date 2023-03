Tânia Rêgo/Agência Brasil Recenseador durante o censo demográfico 2022

Termina nesta sexta-feira (10) o prazo para se inscrever no concurso para 339 vagas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) . As oportunidades se dividem entre agente de pesquisas e mapeamento e supervisor de coleta e qualidade, confira:



Agente de Pesquisas e Mapeamento: 319 vagas / salário de R$ 1.387,50 / nível médio de escolaridade

Supervisor de Coleta e Qualidade: 20 vagas / salário de R$ 3.100 / nível médio de escolaridade

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

O agente de pesquisas tem como função visitar domicílios e estabelecimentos para realizar coleta de dados para pesquisas mensais do IBGE.

Já o supervisor organiza, planeja e executa atividades estabelecidas no organograma de trabalho, além de gerenciar os trabalhos das agências do IBGE e prezar pela qualidade dos dados da pesquisa.

O trabalhador aprovado terá jornada de 40 horas semanas, ou seja, trabalhará 8 horas diárias de segunda a sexta. A previsão de duração do contrato é de até 1 ano, podendo ser prorrogado.

Além do salário, os empregados terão direito a auxílio alimentação e auxílio transporte.

O processo seletivo é complemento do concurso aberto em 2021 para mais de 6 mil vagas para as mesmas funções.

Como se inscrever

Para se inscrever, o candidato deve comparecer ao posto de inscrição do IBGE vinculado à vaga e entregar o formulário de inscrição preenchido e assinado.

Não será cobrada taxa de inscrição. Para saber mais, clique aqui.