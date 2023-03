Divulgação Millions tem jackpot acumulado e prêmio milionário com apostas quem podem ser feitas do Brasil





A Mega Millions , uma das loterias mais famosas do mundo, deu um prêmio de US$ 1,3 bilhão em julho de 2022, o 4o maior prêmio da loteria até hoje.

Agora o jackpot está subindo novamente. Nesta sexta -feira a noite, 10 de março , um jackpot de US$ 203 milhão de dólares pode ser ganho, o equivalente a cerca de R$ 1 bilhão .

Na América Latina toda você pode comprar seus bilhetes para participar do jogo, graças ao serviço lotérico online líder de mensageiros, a TheLotter . Esta plataforma já deu dezenas de milhares de dólares em prêmios para latinos americanos de sorte.

Sobre a TheLotter

Licenciada em Malta e na Ilha de Man, e operando em 20 países, a TheLotter é o serviço lotérico online líder de mensageiros no mundo. Este site permite que seus clientes comprem, legalmente, bilhetes oficiais de loterias dos Estados Unidos, como a Mega Millions, e também está disponível no Brasil.

Quando você joga online na loteria na TheLotter, o site compra bilhetes oficiais por você e carrega uma cópia digitalizada na sua conta pessoal, garantido a sua posse do bilhete.

Se você ganhar o jackpot, ou um dos outros prêmios mais altos, a TheLotter vai ajudar a reclamar o seu prêmio, e pode pagar pela sua viagem, e todas as despesas, para ir até os Estados Unidos e coletar pessoalmente. Se você ganhar um prêmio secundário, todo o dinheiro do prêmio será transferido diretamente para a sua conta pessoal.

Como participar no sorteio da Mega Millions?

Os bilhetes da Mega Millions custam por volta de $ 5 por linha, e esse valor já inclui a comissão que o site cobra pelo seu serviço de mensageiros.

Para participar, você só precisa criar uma conta gratuita na TheLotter, e entrar na página da Mega Millions, escolher os cinco números principais e um número adicional, e confirmar a sua compra.

Depois que sua compra for confirmada, o escritório local da TheLotter nos Estados Unidos comprará o bilhete oficial da Mega Millions por você e carregará uma cópia digitalizada na sua conta pessoal.

O portal tem um serviço de atendimento em português disponível 24/7 e diferentes métodos de pagamento, como Visa, MasterCard, entre outros.

Além disso, o portal oferece ferramentas para aumentar as suas chances de ganhar e economizar tempo e dinheiro, como pacotes multisorteios e assinaturas.

Vários grandes ganhadores da TheLotter

Nos seus 20 anos de serviço, a TheLotter teve a boa sorte de dar quase US$ 120 milhões em prêmios de loteria para oito milhões de bilhetes ganhadores.

As pessoas da América Latina têm corrido para jogar na loteria online na TheLotter, e os ganhadores de prêmios enormes em loterias internacionais têm vindo do Chile, México, Panamá, Costa Rica, Equador e El Salvador. Se você jogar no próximo sorteio da Mega Millions do Brasil, você terá uma chance de ganhar um jackpot incrível ou um dos muitos outros excitantes prêmios!

Divulgação / TheLotter Mapa dos ganhadores latinos da TheLotter

























Jogue hoje!

O próximo prêmio de US$ 203 milhão de dólares da Mega Millions será sorteado nesta sexta -feira, dia 10 de março, no período da noite. E qualquer pessoa pode concorrer comprando bilhetes oficiais na TheLotter.net , sem sair de casa.

Vale lembrar que as chances de um brasileiro ganhar essa bolada são exatamente as mesmas de um alguém jogando nos Estados Unidos.

Boa sorte e jogue com responsabilidade!