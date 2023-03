José Cruz/Agência Brasil - 08/07/2016 São Paulo lança app próprio de corrida

A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta quinta-feira (9) um aplicativo público de corrida para concorrer com Uber e 99. O MobizapSP vai pagar quase 90% dos valores das corridas aos motoristas, além de trazer vantagens para os usuários.



Apesar de já estar disponível nas lojas oficiais de aplicativos no Android e no iOS, o aplicativo ainda não está em operação. De acordo com a Prefeitura, é necessário que um número mínimo entre 10 mil e 12 mil motoristas se cadastrem na plataforma antes que ela comece a aceitar passageiros.

O principal atrativo do MobizapSP para motoristas é o valor recebido por corrida. De acordo com a gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB), os motoristas receberão 89,05% do valor pago pelo passageiro - o restante será destinado às empresas de tecnologia que desenvolveram o aplicativo, já que a prefeitura não pagou pelo serviço até o momento.

Normalmente, aplicativos particulares pagam entre 40% e 60% para os motoristas, a depender da empresa e do tipo de corrida.

Do lado dos passageiros, a grande vantagem é que o MobizapSP não terá tarifa dinâmica, então será possível pagar menos em horários de pico. Além disso, não há taxa de cancelamento da corrida.

Como o aplicativo é paulistano, todas as corridas devem partir da capital, mas podem ser concluídas em outras cidades. Motoristas que moram em outros municípios podem se cadastrar no aplicativo.

Essa não é a primeira vez que São Paulo tenta lançar um concorrente para Uber e 99. Em 2018, a gestão do ex-prefeito João Doria anunciou o SPTáxi, mas a iniciativa não teve a adesão esperada.



O vereador Marlon Luz (Patriota), um dos idealizadores do MobizapSP, afirma que o cenário agora é diferente, já que a remuneração proposta na novidade é mais atrativa, portanto o aplicativo deve ter adesão por parte dos motoristas.