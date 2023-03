Valter Campanato/Agência Brasil - 09/02/2023 Luiz Marinho, ministro do Trabalho

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse nesta quinta-feira (9) que a taxa básica de juros, a Selic , no patamar atual de 13,75% "sacrifica demasiadamente a baixa renda do país". Ele também cobrou redução do índice para "incentivar a retomada da economia".

Marinho é mais um integrante do governo a criticar o Banco Central (BC) por conta da elevação dos juros. Segundo apoiadores do PT, este seria o principal entrave da atividade econômica.

A taxa Selic está no mesmo patamar desde setembro de 2022, apesar do governo esperar uma redução na última reunião do Copom, o que não ocorreu. O indicador é o principal instrumento de combate à inflação.

As declarações se deram durante entrevista coletiva para divulgar os dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O Brasil criou 83.297 empregos formais no mês de janeiro.

Marinho também citou o caso da Lojas Americanas, que registrou "inconsistências contábeis" de R$ 43 bilhões e entrou em processo de recuperação judicial. "Eu nem gosto de lembrar", disse.

O ministro ainda mencionou “um endividamento em larga escala da população” e mencionou o programa Desenrola, de renegociação de dívidas, como possível solução. “As políticas que estamos desenvolvendo vão apontar para a retomada do mercado de trabalho”, declarou.