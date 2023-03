MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL Criação de empregos com carteira assinada cai na comparação anual

A economia brasileira criou 83.297 empregos formais no mês de janeiro, de acordo com dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quinta-feira (9) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.



O número é 50,2% menor que o registrado em janeiro do ano passado, quando 167,3 mil empregos com carteira assinada foram criados.

Em janeiro deste ano, foram registradas 1,87 milhão de contratações e 1,79 milhão de demissões, resultando no total de 83,3 mil novos empregos.

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, viu o resultado como "positivo". Segundo ele, alguns aspectos dificultaram a geração de empregos formais em janeiro, como os juros elevados, a alta no endividamento da população e o alto preço da cesta básica.



"Em janeiro, apesar de todos esses 'senões', temos um saldo positivo nos empregos formais", afirmou Marinho.