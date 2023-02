Divulgação INSS pede suspensão de revisão da vida toda

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) entrou com um pedido junto o Supremo Tribunal Federal (STF) para que sejam suspensas todas as ações de revisão da vida toda até que a decisão dos ministros tenha seu processo concluído.



O pedido foi apresentado pela Advogacia-Geral da União (AGU), que representa o INSS, nesta segunda-feira (13). A solicitação é de que o STF suspenda as ações até que saia o trânsito em julgado da decisão, que acontece somente depois da publicação do acórdão.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG



Em dezembro, o STF aprovou a revisão da vida toda, que inclui no cálculo de aposentadorias as contribuições feitas antes de 1994. No pedido enviado nesta segunda, o INSS alega que muitos juízes já estão concedendo o pagamento imediato da revisão da vida toda, mas a decisão do STF ainda não foi oficialmente concluída.

O INSS pede, então, que a aplicação dos efeitos da decisão do STF seja suspensa até que isso aconteça.



No pedido, o órgão ainda alega que precisa adaptar seus sistemas, rotinas e processos para atender a todos os pedidos de revisão da vida toda.