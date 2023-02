Reprodução TV Cultura Campos Neto no Roda Viva

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto , elogiou nesta segunda-feira (13) a iniciativa do governo federal que lançar o "Desenrola", programa que promete renegociar dívidas de negativados. Campos Neto elogiou ainda o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que, na visão dele, "está na direção certa".

“Acho que o programa é muito bem-vindo. Eu não conheço os detalhes, mas acho que está na direção certa”, afirmou durante entrevista ao Roda Viva, da TV Cultura.

Segundo Haddad, o texto final será apresentado após o Carnaval, junto com a correção da tabela do Imposto de Renda . O programa para limpar o nome dos endividados deve oferecer subsídios para renegociação de dívidas até um limite ainda a ser divulgado pelo governo ( Veja o que se sabe do programa até o momento ).

O programa pode contemplar até 40 milhões de brasileiros que estão endividados e têm renda de até dois salários mínimos, equivalente a R$ 2.640.

Campos Neto disse ainda que espera que a concessão de crédito cresça no governo Lula em torno de 8%. Na visão dele, seria um “crescimento razoável para esse momento que a gente está agora”.

“A gente precisa desacelerar um pouco o crédito, para depois subir de forma mais sustentável. Até que se prove o contrário, haverá sim uma retração do crédito, mas temporária, segundo os relatos de executivos de grandes bancos. Se isso mudar, aí teremos que reavaliar”, afirmou.

Durante a entrevista, Campos Neto procurou reestabelecer pontes com a administração federal, negando atuação política, mas reafirmou a posição do BC em relação aos juros básicos da economia e à meta de inflação .