Reprodução TV Cultura Campos Neto no Roda Viva

O presidente do Banco Central (BC) , Roberto Campos Neto, afirmou nesta segunda-feira (13) que não vê problemas em depor ao Congresso Nacional para justificar a política de juros. Ontem, o PT anunciou que quer convocá-lo , em mais uma tentativa de pressionar o BC a reduzir a taxa Selic, que está em 13,75% desde o fim do ano passado.

Perguntado no programa "Roda Viva", da TV Cultura, Campos Neto afirmou que irá "sem problemas". "É meu trabalho, vou quantas vezes precisar", disse.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Segundo ele, faz bem à sociedade discutir um assunto como a taxa de juros, mas admitiu que o BC precisa comunicar melhor sobre a Selic.

"Esse debate dos juros é importante. Eu vou explicar quantas vezes for necessário. Os juros são altos, e essa é uma questão legítima para a sociedade."



Campos Neto disse ainda que muita gente faz "uma certa confusão entre Selic e juros" e ressaltou que apenas 24% do crédito no país está ligada à taxa básica de juros, a Selic, definida pelo Banco Central.

"Se fizer uma queda na Selic sem credibilidade, você tem o efeito contrário. A curva (de juros futuros no mercado) sobe e o crédito vai ficar mais caro."



Ele alegou não ser o problema, e que "um Banco Central sem credibilidade não ajuda o governo".

"Acho que é hora de esquecer essas coisas pequenas e pensar no que o Brasil precisa para crescer. É nesse debate que eu quero contribuir", disse, acrescentando: "Acho que a minha figura é irrelevante. Se eu saísse hoje do BC, as decisões não mudariam muito. A instituição do BC autônomo é um ganho para a sociedade no longo prazo"



PT x Campos Neto

No centro do embate está a taxa de juros. Para Lula e integrantes do PT "não há justificativa" para a manutenção da Selic em 13,75%. Na visão dos críticos, Campos Neto seria aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e estaria trabalhando contra o governo.

Gleisi Hoffmann, presidente do PT, por exemplo, endossou críticas à atuação da autoridade monetária e disse que o BC age como "a última trincheira do bolsonarismo no poder".

O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, no entanto, afirmou nesta quarta-feira (8) que não existe discussão interna no governo federal para mudar a autonomia do Banco Central. Mas Lula sugeriu que está a cargo do Senado a destituição, ou não, do presidente Campos Neto.