Estefan Radovicz / Agência O Dia - 19/01/23 Lojas Americanas

A Americanas encerrou o serviço de vendas por telefone. Outros serviços terceirizados, como contratos com fornecedores também foram interrompidos após o início do processo de recuperação judicial.

Ao contatar o telefone para vendas, uma mensagem é deixada ao cliente informando que o sistema de televendas foi encerrado, e os direciona para o aplicativo ou site da varejista.

"Prezado cliente, nosso serviço de televendas foi encerrado. Você pode aproveitar nossas ofertas pelo aplicativo e pelo site. Obrigado", diz a secretária eletrônica.

Em nota oficial, a Americanas confirmou o encerramento de contratos terceirizados com outras empresas. "A Americanas atua nesse momento na condução de seu processo de recuperação judicial, cujo um dos objetivos é garantir a continuidade das atividades da empresa, incluindo o pagamento dos salários e benefícios de seus funcionários em dia. O plano de recuperação definirá quais serão as ações da empresa para os próximos meses e será amplamente divulgado assim que for finalizado."

Esta semana, 50 trabalhadores terceirizados foram demitidos em diversas capitais do país, como no Rio de Janeiro (RJ), em São Paulo (SP) e em Porto Alegre (RS). No total, a companhia emprega aproximadamente 45 mil funcionários diretos, e 60 mil indiretos. Confira os direitos para os trabalhadores demitidos da Americanas.

Nesta quarta-feira (1º), a empresa confirmou que considera pedir R$ 1 bilhão em financiamento para manter o caixa e arcar com as dívidas. Em seu relatório para o processo de recuperação judicial, a Americanas informou um rombo de R$ 40 bilhões. A solicitação ainda deve ser avaliada pelos três principais acionistas da empresa: Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Alberto Sicupira.

Anteriormente, centrais sindicais entraram na justiça para pedir o bloqueio de R$ 1,53 bilhão das contas pessoais dos principais acionistas da Americanas como forma de garantia do pagamento de ações trabalhistas. Hoje, a empresa conta com 17 mil ações trabalhistas em curso.

O juiz Luiz Alberto Carvalho Alves concedeu, ainda nesta quarta, uma tutela de urgência incidental para a Americanas para que empresas, principalmente de energia, não interrompam a prestação de serviço para qualquer estabelecimento da companhia.

Uma manifestação de funcionários da empresa com líderes sindicalistas está marcada para acontecer nesta sexta-feira (3). Trabalhadores irão protestar por seus direitos na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG