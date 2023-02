Luciano Rodrigues Moeda atingiu menor patamar dos últimos 8 meses

O dólar comercial é vendido abaixo de R$ 5 na manhã desta quinta-feira (2) pela primeira vez desde 10 de junho de 2022. A taxa de câmbio foi influenciada pela decisão do Banco Central de manter a taxa básica de juros (Selic) em 13,75% e pelo Federal Reserve (FED, o BC dos EUA), que reduziu o ritmo de alta dos juros.

Às 11h25, o preço à vista caía 1,57%, a R$ 4,97.

No dia anterior, a moeda norte-americana recuou 0,25%, cotada a R$ 5,0604. Com o resultado, a moeda passou a acumular perda de 0,99% na semana, de 0,25% no mês e de 4,12% no ano.

No mês de janeiro, o dólar recuou 4,61%. O Boletim Focus, relatório produzido por mais de cem economistas e compilado pelo Banco Central, prevê que a moeda americana fechará 2023 cotada a R$ 5,20.

"Houve o aumento de 0.25 pelo FED dos juros dos EUA, agora atingindo o patamar de 4.5 a 4.75%, lembro que o teto do FED era de 5 a 5.4%, então, digamos que estamos na fase final de aumentos dos juros, ele fala que embora a inflação tenha sido amenizada, ela ainda está alta, isso é natural, e vai em linha com o que o FED informou no ano passado, que o topo seria de 5 a 5.4, essa mudança foi abaixo do que poderia que poderia ser, 0.5, os mercados mercados reagem positivamente", diz Tasso Lago, gestor de fundos privados em criptomoedas e fundador da Financial Move